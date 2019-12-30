Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 30.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Названы самые полезные продукты для здоровья сердца

Эти продукты омолаживают сердце

сегодня, 11:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, но не только для того, чтобы сохранить фигуру, но и поддержать здоровье одного из самых главных органов человека – сердца. Об этом сообщает издание Med2.

Специалисты отмечают, что лучшими для сердца являются продукты, в которых содержится много калия. Этот микроэлемент оказывает полезное действие на организм в виде солей, от них всецело зависит регуляция баланса воды и ритм сердца. Продуктами, богатыми на калий являются: картофель, фасоль, курага, бобовые, капуста, авокадо, бананы, апельсины, зеленые листовые овощи, а также мед и перга. 

Например, в стакане морковного фреша содержится 0,8 г калия, при том, что суточная норма для эффективной работы сердца составляет 1,1-2 грамма. Также в ежедневный рацион нужно включать ржаной хлеб, рис, гречневую и пшеничную крупу.

Напомним, японские ученые доказали, что частое употребление ламинарии благоприятно влияет на сердце и сосуды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью авокадо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110558
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...