Названы самые полезные продукты для здоровья сердца

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Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, но не только для того, чтобы сохранить фигуру, но и поддержать здоровье одного из самых главных органов человека – сердца. Об этом сообщает издание Med2.
Специалисты отмечают, что лучшими для сердца являются продукты, в которых содержится много калия. Этот микроэлемент оказывает полезное действие на организм в виде солей, от них всецело зависит регуляция баланса воды и ритм сердца. Продуктами, богатыми на калий являются: картофель, фасоль, курага, бобовые, капуста, авокадо, бананы, апельсины, зеленые листовые овощи, а также мед и перга.
Например, в стакане морковного фреша содержится 0,8 г калия, при том, что суточная норма для эффективной работы сердца составляет 1,1-2 грамма. Также в ежедневный рацион нужно включать ржаной хлеб, рис, гречневую и пшеничную крупу.
Напомним, японские ученые доказали, что частое употребление ламинарии благоприятно влияет на сердце и сосуды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью авокадо.
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