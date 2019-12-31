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Эксперты посоветовали, какой алкоголь лучше пить на Новый год

Не стоит перебарщивать с крепким алкоголем

сегодня, 10:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Идет активная подготовка к Новому 2020 года: покупаются подарки, украшается елка и составляется праздничное меню. И перед многими возникает вопрос, а какой же алкоголь купить на новогоднюю ночь?

Эксперты советуют не перебарщивать с крепкими алкогольными напитками во время праздников, так как жирная пища в сочетании с алкоголем ночью – это двойная нагрузка и на желудок, и на печень. Поэтому нужно отдавать предпочтение легким спиртным напиткам. 

Также на Новый год стоит отказаться от сладкого алкоголя, ведь сахар вместе со спиртным будет хуже перерабатываться организмом, а печени придется работать в два раза быстрее. Эксперты рекомендуют выпить за праздничным столом сухого белого вина, но перед употреблением алкоголя стоит съесть мяса или рыбу (таким образом, алкоголь не будет быстро всасываться в кровь). От салатов, заправленных калорийным майонезом лучше в новогоднюю ночь отказаться.

Также не стоит злоупотреблять газированными напитками, ведь в них содержится много сахара, который вредно воздействует на здоровье всего организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько шампанского можно в новогоднюю ночь. 

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Источник: https://www.unian.net/health/country/10809827-kakoy-alkogol-luchshe-pit-na-novyy-god-rekomendacii-ekspertov.html
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