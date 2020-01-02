Как восстановить печень после употребления алкоголя

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Китайские ученые выяснили, что восстановить работу печени после употребления алкогольных напитков можно с помощью лактобактерий.
Специалисты провели несколько экспериментов на лабораторных грызунах, которым в течении 8 недель давали алкоголь. Состояние их здоровья при этом сильно ухудшилось. Анализы показали, что в организме грызунов увеличился рост болезнетворных бактерий. После этого, мышам на протяжении 2 недель давали продукты с высоким содержанием жиров, куда добавляли гранулы с лактобактериями.
Результаты исследования показали, что эти бактерии положительно влияют на микрофлору кишечника. С их помощью можно предотвратить проблемы с пищеварением, а также снизить симптомы воспалительного процесса в печени, тем самым избавив от алкогольных токсинов.
Напомним, японские ученые доказали, что для эффективной работы печени необходимо периодически употреблять кленовый сироп. В нем содержится большое количество витаминов и полезных веществ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты помогут очистить печень от токсинов.
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