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Как восстановить печень после употребления алкоголя

Алкоголь разрушает все системы организма

сегодня, 09:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Китайские ученые выяснили, что восстановить работу печени после употребления алкогольных напитков можно с помощью лактобактерий.

Специалисты провели несколько экспериментов на лабораторных грызунах, которым в течении 8 недель давали алкоголь. Состояние их здоровья при этом сильно ухудшилось. Анализы показали, что в организме грызунов увеличился рост болезнетворных бактерий. После этого, мышам на протяжении 2 недель давали продукты с высоким содержанием жиров, куда добавляли гранулы с лактобактериями.

Результаты исследования показали, что эти бактерии положительно влияют на микрофлору кишечника. С их помощью можно предотвратить проблемы с пищеварением, а также снизить симптомы воспалительного процесса в печени, тем самым избавив от алкогольных токсинов.

Напомним, японские ученые доказали, что для эффективной работы печени необходимо периодически употреблять кленовый сироп. В нем содержится большое количество витаминов и полезных веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты помогут очистить печень от токсинов.

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Источник: https://aif.ua/health/eksperty_rasskazali_kak_vosstanovit_pechen_posle_upotrebleniya_alkogolya
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