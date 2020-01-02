Названы продукты, которые «воскресят» после новогоднего стола

В период новогодних праздников организм переживает серьезный стресс, ведь это время гастрономической вседозволенности. Многие после встречи Нового года жалуются на плохое самочувствие, но есть продукты, которые помогут подправить здоровье.

Пшенная каша

Эксперты советуют после новогоднего застолья кушать пшенную кашу, которая очищает организм от токсинов, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, а также избавляет от симптомов похмелья.

Оливки

С помощью оливок можно снизить показатели "вредного" холестерина, который может повыситься в организме после употребления большого количества калорийной пищи. Оливки способны улучшить пищеварение, поэтому их часто подают первыми на стол, в качестве закуски. Также этот продукт помогает вывести из организма вредные вещества и токсины.

Кефир

После сытного новогоднего застолья нужно порадовать свой желудок легким кисломолочным продуктом, который поможет восстановить микрофлору кишечника, вывести шлаки из организма и убрать чувство тяжести.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как сохранить здоровья во время новогодних праздников.