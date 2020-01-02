Привычки, которые помогут сохранить здоровье в праздники

Праздничное застолье, которое разрушает все принципы здорового питания, продлится еще минимум до Рождества. В связи с этим, эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут сохранить не только фигуру, но и здоровье после праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Не игнорируйте приемы пищи

После новогодней ночи, большинство людей пропускает завтрак и старается много не есть в течении дня. Но к вечеру просыпается зверское чувство голода и снова начинается застолье с большим количество калорийной пищи. Такая система питания сильно перегружает желудок и печень, поэтому не стоит игнорировать основные приемы пищи. Правильно сбалансированный обед поможет избежать переедания вечером.

Ешьте разнообразную пищу

Несмотря на то, что праздничный стол ломится от различных вкусностей, стоит отдать предпочтение овощам и легким закускам, в которых минимум калорий. Фрукты и овощи содержат много питательных веществ, витаминов и биофлавоноидов, которые необходимы организму. В период праздников включите в свой рацион побольше молочных продуктов, злаков, орехов, а также бобовых.

Контролируйте баланс воды

Не забывайте, что суточная норма воды для взрослого человека составляет 1,5-2 л., но стоит ориентироваться на свою жажду. Как правило, после новогодней ночи пить хочется много, ведь алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Во время новогодних праздников стоит употреблять больше жидкости, но только не газировку и соки.

Не занимайтесь самолечением

Большинство людей после новогодней ночи жалуются на переедание или на похмелье, поэтому прибегают к помощи медицинских препаратов. Однако, не стоит заниматься самолечением, ведь некоторые лекарства могут лишь навредить. Лучше выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь в парке.

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