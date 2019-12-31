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Как избежать похмелья: советы от британского диетолога

Многие после громкого застолья страдают от похмелья

сегодня, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Новый год - веселый и самый долгожданный праздник, но утром после вечеринки, его может омрачить "посленовогоднее" похмелье. Британский диетолог дала рекомендации, которые помогут избежать плохого самочувствия после праздничного застолья. 

В первую очередь, специалист советует употреблять много воды в течении дня (не меньше 2-х литров). Учитывая то, что похмельем считается сочетание токсической перезагрузки с обезвоживанием и истощением организма, то справиться с ним поможет правильный водный баланс. После застолья, перед тем как лечь спать, также стоит выпить стакан обычной воды.

Диетолог говорит, что алкогольные напитки в большом количестве приводят к обезвоживанию организма, а это в свою очередь, провоцирует головную боль, тяжесть в желудке, сухость во рту и сильную жажду. Для того, чтобы снизить симптомы похмелья стоит пить травяные чаи, особенно полезен имбирный, так как он избавляет от чувства тошноты. 

Кроме того, можно выпить чай из расторопши, этот напиток эффективно очистит печень и усилит ее функции. Помочь справиться с симптомами похмелья может еще и теплая вода с добавлением меда, лимона и имбиря. А также с поставленной задачей хорошо справляется рассол, поэтому подлечить здоровье можно и с его помощью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в хорватском городе открылся первый музей похмелья.

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Источник: https://newsyou.info/britanskij-dietolog-dala-klyuchevye-sovety-kak-izbezhat-poxmelya
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