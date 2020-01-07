Праздничное переедание: врач рассказала, как восстановить режим питания

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Встреча Рождества, как и Нового года, не обошлась без
пышного стола, поэтому многие украинцы столкнулись с такой проблемой, как
переедание. Какие последствия может принести праздничный "перегруз" организма рассказала
врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук
Кристина Квит, сообщает "24 канал".
Как пояснила врач, самое негативное последствие из-за переедания
- перегруженные ферментные и пищеварительные системы организма. Помимо этого,
переедание может привести к тому, что произойдет чрезмерное давление на
клапаны, находящиеся между желудком и двенадцатиперстной кишкой, а также
желудком и пищеводом. Поэтому, говорит Квит, образуется риск развития
недостаточности клапанов органов пищеварительной системы, провоцируя осложнения.
"Из-за невозможности
организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает
условия для развития дизбактериоза кишечника, - сообщила врач-гастроэнтеролог, - Пища туда поступает
полупереваренная, и толку с нее организм не получает".
Однако врач дала советы, как можно оперативно восстановить
обычный режим питания и не нанести вред организму. Так, Квит посоветовала не
доедать блюда, которые не успели съесть во время празднования, иначе – снова произойдет
излишнее поступление калорий. "Остатками пира" врач предложила угостить близких
и друзей, или же коллег на работе. Гастроэнтеролог подчеркнула, что для восстановления
нужно съедать то количество пищи, которое привычно для ежедневного рациона.
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