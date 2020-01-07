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Праздничное переедание: врач рассказала, как восстановить режим питания

Стало известно, чем опасно переедание после праздников и как стоит с ним бороться

сегодня, 18:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Встреча Рождества, как и Нового года, не обошлась без пышного стола, поэтому многие украинцы столкнулись с такой проблемой, как переедание. Какие последствия может принести праздничный "перегруз" организма рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит, сообщает "24 канал".

Как пояснила врач, самое негативное последствие из-за переедания - перегруженные ферментные и пищеварительные системы организма. Помимо этого, переедание может привести к тому, что произойдет чрезмерное давление на клапаны, находящиеся между желудком и двенадцатиперстной кишкой, а также желудком и пищеводом. Поэтому, говорит Квит, образуется риск развития недостаточности клапанов органов пищеварительной системы, провоцируя осложнения.

"Из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дизбактериоза кишечника, - сообщила  врач-гастроэнтеролог, - Пища туда поступает полупереваренная, и толку с нее организм не получает".

Однако врач дала советы, как можно оперативно восстановить обычный режим питания и не нанести вред организму. Так, Квит посоветовала не доедать блюда, которые не успели съесть во время празднования, иначе – снова произойдет излишнее поступление калорий. "Остатками пира" врач предложила угостить близких и друзей, или же коллег на работе. Гастроэнтеролог подчеркнула, что для восстановления нужно съедать то количество пищи, которое привычно для ежедневного рациона.

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Источник: https://24tv.ua/health/ru/chem_opasno_pereedanie_i_kak_vosstanovit_obychnyj_rezhim_pitanija_posle_prazdnikov_sovety_vracha_n1095849
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