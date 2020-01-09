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Главная / Украина / Как вывести лишнюю жидкость из организма
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Как вывести лишнюю жидкость из организма

В организме вода может задерживаться по разным причинам

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие люди жалуются на отечность, которая появляется в результате задержки жидкости в организме. Но для того, чтобы устранить проблему, нужно сначала выяснить ее причину. 

Специалисты говорят, что припухлость на лице и отеки на теле, могут быть побочным эффектом некоторых лекарств или же указывают на обезвоживание организма в результате физических нагрузок. Также жидкость может неправильно распределяться из-за чрезмерного употребления соленной и консервированной пищи. В любом случае, стоит обратиться за консультацией к врачу-диетологу.

Для того, чтобы эффективно вывести лишнюю воду из организма пересмотрите свой рацион питания, особенно ограничьте употребление соли. Также откажитесь от алкогольных и газированных напитков, сладостей, консервантов. Вместо этого добавьте в свой рацион побольше продуктов, богатых витамином С и D, чтобы ускорить обмен веществ.

Не забывайте про умеренные физические тренировки (силовые упражнения, бассейн, йога), которые помогут разогнать метаболизм и вывести лишнюю жидкость из организма. Важно поддерживать водный баланс и не уменьшать свою суточную норму воды, от этого отечность может лишь усилиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выработать привычку пить больше жидкости.

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Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/kak-vyvesti-lishnyuyu-zhidkost-iz-organizma-luchshie-metodiki-1093724.html
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