Ученые озвучили самый здоровый принцип питания для всех

Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что сохранить здоровье и предотвратить проблемы с сердцем поможет одно важное правило. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты уверены, что польза от питания будет неоцененной, когда насыщенные жиры заменить на ненасыщенные. К примеру, если сливочное масло заменить на растительное, тогда риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой уменьшится на 30%. Также такая замена продуктов поможет людям, у которых повышен уровень холестерина в крови.

Ученые доказали, что такой принцип питания поможет продлить жизнь, ведь отказавшись от насыщенных жиров, люди начнут употреблять меньше фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, молочных продуктов с высоким процентом жирности. И вместо этого перейдут на более здоровую пищу, а именно: оливковое масло, орехи, рыбу, морепродукты, овес, семена льна и прочее.

Напомним, что японский ученый придумал диету "Окно питания", которая способна улучшить здоровье и сохранить фигуру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна для здоровья белковая диета.