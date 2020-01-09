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Главная / Украина / Ученые озвучили самый здоровый принцип питания для всех
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Ученые озвучили самый здоровый принцип питания для всех

Этот принцип позволяет продлить жизнь

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские кардиологи провели исследование и пришли к выводу, что сохранить здоровье и предотвратить проблемы с сердцем поможет одно важное правило. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты уверены, что польза от питания будет неоцененной, когда насыщенные жиры заменить на ненасыщенные. К примеру, если сливочное масло заменить на растительное, тогда риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой уменьшится на 30%. Также такая замена продуктов поможет людям, у которых повышен уровень холестерина в крови.

Ученые доказали, что такой принцип питания поможет продлить жизнь, ведь отказавшись от насыщенных жиров, люди начнут употреблять меньше фаст-фуда, полуфабрикатов, сладостей, молочных продуктов с высоким процентом жирности. И вместо этого перейдут на более здоровую пищу, а именно: оливковое масло, орехи, рыбу, морепродукты, овес, семена льна и прочее. 

Напомним, что японский ученый придумал диету "Окно питания", которая способна улучшить здоровье и сохранить фигуру. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна для здоровья белковая диета.

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Источник: http://healthystyle.info/food/item/ozvuchen-samyj-zdorovyj-princip-pitaniya-dlya-vsex
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