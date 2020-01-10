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Врачи рассказали, кому нельзя пить минеральную воду

Минеральная вода не всегда приносит организму пользу

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Диетологи предупреждают, что лечебную минеральную воду можно пить не всем, ведь она имеет ряд серьезных противопоказаний. Об этом сообщает издание Neboley.

Врачи разделяют минеральную воду на столовую и лечебную. От столовой воды лучше отказаться людям, которые часто жалуются на проблемы с пищеварением, ведь газ вызывает раздражение слизистой желудка и может привести к дискомфорту. Если таких проблем не наблюдается, тогда столовую минеральную воду можно пить в пределах суточной нормы. А вот с лечебной водой нужно быть предельно осторожными, ведь она сильноминерализованная и назначается только по рекомендациям врача. 

Так, лечебная вода делится на щелочную и кислотную. Первая рекомендуется при гастрите и других воспалениях слизистой желудка, а вот кислотную при таких заболеваниях пить категорически нельзя. 

Напомним, что нельзя пить повторно прокипяченную воду, ведь она теряет свои питательные свойства и становится опасной для здоровья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему ежедневно стоит пить огуречную воду. 

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Источник: http://neboley.com.ua/ru/govmedicine/2020/01/09/198321
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