Врачи рассказали, кому нельзя пить минеральную воду

Диетологи предупреждают, что лечебную минеральную воду можно пить не всем, ведь она имеет ряд серьезных противопоказаний. Об этом сообщает издание Neboley.

Врачи разделяют минеральную воду на столовую и лечебную. От столовой воды лучше отказаться людям, которые часто жалуются на проблемы с пищеварением, ведь газ вызывает раздражение слизистой желудка и может привести к дискомфорту. Если таких проблем не наблюдается, тогда столовую минеральную воду можно пить в пределах суточной нормы. А вот с лечебной водой нужно быть предельно осторожными, ведь она сильноминерализованная и назначается только по рекомендациям врача.

Так, лечебная вода делится на щелочную и кислотную. Первая рекомендуется при гастрите и других воспалениях слизистой желудка, а вот кислотную при таких заболеваниях пить категорически нельзя.

Напомним, что нельзя пить повторно прокипяченную воду, ведь она теряет свои питательные свойства и становится опасной для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему ежедневно стоит пить огуречную воду.