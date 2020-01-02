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Чем опасна для организма повторно прокипяченная вода

Повторно прокипяченная вода теряет свои полезные свойства

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Эксперты выяснили, что нельзя кипятить повторно одну и ту же воду. Это не только вредно, но и весьма опасно для здоровья. Об этом сообщает издание Med2.

Оказывается, что нельзя употреблять воду, которую прокипятили два и больше раз. Дело в том, что при нагревании химический состав воды меняется, поэтому в ней могут образоваться опасные для организма вещества. При первом кипячении мы избавляет воду от микробов, а при повторном – разрушаем в ней питательные вещества, превращая их в опасные соединения. 

Эксперты выяснили, что, если пренебрегать этими правилами, в воде образуются такие химические вещества, как нитраты, фториды и мышьяк. Они постепенно накапливаются в организме и могут стать причиной многих заболеваний. К примеру, нитраты негативно воздействуют на поджелудочную железу, пищеварительную и мочевыделительную системы. А накопление мышьяка в организме может привести к нарушениям работы почек, пищеварения, проблем с сердцем, а также вызвать кожные заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты опасно есть на второй день после приготовления.

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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110508
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