Шоколадная экспресс-диета: принципы и эффективность

Привести фигуру в порядок можно с помощью различных диет, даже шоколадной. Но, чтобы результат был быстрым и эффективным, важно знать ее основные правила и принципы.

Известно, что дневной энергетический баланс шоколадной диеты должен включать несколько кубиков высококачественного (содержащего не менее 90% какао) темного шоколада. То есть, нужно в день съедать по 100 грамм шоколада и выпивать 1,5 литра воды, можно также чай и кофе.

Благодаря нескольким кубикам темного шоколада запас ценных для здоровья ингредиентов увеличивается. В состав темного шоколада входят аминокислоты, которые являются строительным материалом для всех клеток организма. Также этот продукт богат на витамины группы В и минералы: магний, железо, цинк, калий, которые играют важную роль во всех физиологических процессах. Темный шоколад содержит еще и алкалоиды (теобромин, кофеин), способствующие сжиганию жира, а также полифенолы, которые предотвращают появление раковых клеток.

К слову, такой диеты не рекомендуется придерживаться больше недели и не чаще, чем раз в два месяца. На семидневной шоколадной диете можно потерять до 5−7 кг.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая диета "убивает" кишечник.