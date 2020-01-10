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Что нужно организму после перенесенного гриппа

Организм в период гриппа испытывает дефицит витаминов

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

"Подхватить" простуду или грипп в зимний период не составит труда, но восстановить здоровье после заболевания может быть трудно. На что стоит обратить внимание?

В первую очередь, инфекционное заболевание сильно подрывает иммунитет, поэтому организм испытывает нехватку витаминов и ценных веществ. В результате человек испытывает усталость, сонливость и упадок сил. Для того, чтобы восстановить здоровье нужно употреблять продукты, богатые на микроэлементы и витамины, особенно после приема антибиотиков.

Врачи рекомендуют обогатить свой рацион цитрусовыми и другими фруктами и овощами, содержащими большое количество витамина С, так как он укрепляет иммунную систему. В меню также стоит добавить продукты, в составе которых есть витамин А, D3, а еще йод, магний, цинк, железо, ведь они положительно влияют на все функции организма.

Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах, улучшающих работу пищеварения, тем самым ускоряя процесс выздоровления. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты стоит исключить из рациона во время гриппа и простуды.

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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/vrach-podskazala-chto-nuzhno-organizmu-posle-grippa
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