Медики рассказали об опасности красного и белого мяса

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Многие врачи призывают отказываться от употребления красного мяса, так как оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но американские ученые провели новое исследование и развенчали это утверждение.
Считается, что в состав красного мяса (свинины, баранины) входит большое количество насыщенных кислот, которые влияют на уровень "вредного" холестерина и вызывают ухудшения самочувствия, в частности проблемы с сердцем. Но ученые провели эксперимент, который доказал, что между красным и белым мясом (курица, индейка, рыба) нет особой разницы, так как они одинаково влияют на показатели холестерина.
В эксперименте приняли участие молодые люди в возрасте от 20 до 65 лет, не имеющие проблем со здоровьем. Их поделили на несколько групп, одна из них регулярно употребляла в пищу только красное мясо, вторая – только белое, а третья исключила из своего рациона эти продукты. Результаты исследования показали, что мясная диета вне зависимости от цвета повышает "вредный" холестерин в крови, поэтому лучше всего употреблять растительный белок.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой самый опасный для здоровья вид мяса.
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