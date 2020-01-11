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Медики рассказали об опасности красного и белого мяса

Есть ли разница между белым и красным мясом

сегодня, 09:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие врачи призывают отказываться от употребления красного мяса, так как оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но американские ученые провели новое исследование и развенчали это утверждение. 

Считается, что в состав красного мяса (свинины, баранины) входит большое количество насыщенных кислот, которые влияют на уровень "вредного" холестерина и вызывают ухудшения самочувствия, в частности проблемы с сердцем. Но ученые провели эксперимент, который доказал, что между красным и белым мясом (курица, индейка, рыба) нет особой разницы, так как они одинаково влияют на показатели холестерина.

В эксперименте приняли участие молодые люди в возрасте от 20 до 65 лет, не имеющие проблем со здоровьем. Их поделили на несколько групп, одна из них регулярно употребляла в пищу только красное мясо, вторая – только белое, а третья исключила из своего рациона эти продукты. Результаты исследования показали, что мясная диета вне зависимости от цвета повышает "вредный" холестерин в крови, поэтому лучше всего употреблять растительный белок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой самый опасный для здоровья вид мяса.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5299168-mediki-rasskazali-kakoe-myaso-poleznee-2.html
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