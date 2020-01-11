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Как употребление зеленого чая может продлить жизнь

Зеленый чай нужно пить три раза в неделю

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Китайские ученые провели исследование, результаты которого доказали, что употребление зеленого чая может увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперты в течении семи лет наблюдали за состоянием здоровья около 100 тысяч людей в Китае и обнаружили, что те, кто регулярно пил зеленый чай на 25% уменьшили у себя риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Также любители этого напитка живут, в среднем, на 1,26 года дольше, по сравнению с теми, кто не пьет зеленый чай.

Исследователи также подчеркнули, что только зеленый чай положительно влияет на здоровье, а вот у черного чай таких свойств не наблюдалось. Дело в том, что в состав зеленого чая входят антиоксиданты, предотвращающие старение клеток организма. Также эти природные вещества предотвращают развитие раковых клеток и регулируют уровень сахара в крови.

Напомним, какие распространенные ошибки делают чай опасным напитком для здоровья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему во время простуды нельзя пить горячий чай.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-7861809/People-drink-tea-regularly-live-extra-year.html
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