Почему при простуде не рекомендуется пить горячий чай

При простуде огромное значение имеет ее своевременное и правильное лечение. Врачи объясняют, что не все народные средства могут помочь в борьбе с вирусом, а некоторые способны навредить здоровью. Диетолог развенчала один из самых популярных мифов про лечение заболевания.

В первую очередь, при симптомах простуды: кашле, головной боли, насморке и слабости нужно соблюдать постельный режим. Если поднялась температура, значит организм включил защитный режим и начал борьбу с вирусом, поэтому температуру ниже 38 градусов сбивать нельзя. При этом, больному не рекомендуется пить горячий чай, потому что он может лишь усугубить симптомы.

Специалист объясняет, что чай оказывает мочегонное действие, а значит эффективнее выводит жидкость из организма. Но при болезни из тела и так выходит жидкость, ведь у человека усиливается потоотделение. При простуде лучше пить щелочные напитки (лимонную воду).

Также не рекомендуется часто пить чай людям, у которых проблемы со сном или сердечно-сосудистой системой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие процедуры при простуде имеют бесполезный эффект.