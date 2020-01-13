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Продукты, от которых еще больше хочется есть

Эти продукты способны вызвать еще больший аппетит

сегодня, 13:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Некоторые продукты перевариваются очень быстро, поэтому ощущения голода может не покидать вас длительное время. Из-за этого приходится устраивать перекусы, которые не всегда приносят пользу здоровью. На что стоит обратить внимание?

Йогурт

Этот кисломолочный продукт содержит много полезных витаминов, микроэлементов и пробиотиков, поэтому полезен для пищеварения. Но одним йогуртом насытиться очень сложно, ведь организм не воспринимает его как полноценную еду. Кроме того, из-за содержания сахара этот продукт может усилить аппетит еще больше.

Салаты

Многие считают, что зелень - очень полезная и низкокалорийная, поэтому устраивают перекус листьями салата и другими овощами. Но одна зелень не сможет утолить чувство голода, в меню должны присутствовать белковые продукты: мясо, рыба или сыр.

Кукурузные хлопья

Несмотря на то, что хлопья считаются полезным и питательным завтраком, они не способны на длительное время утолить чувство голода. Лучше заменить их злаковой кашей. 

Яблоки

Этот фрукт дает легкое и не продолжительное насыщение. Помимо этого, яблочная кислота раздражает слизистую, тем самым усиливая выработку желудочного сока, поэтому есть после яблок хочется с удвоенным желанием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты содержат большое количество клетчатки.


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Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/8359-7-dieticheskih-produktov-ot-kotoryh-eshte-bolshe-hochetsya-est
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