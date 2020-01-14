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Главная / Новости / Здоровье / диета и питание / Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
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Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника

Этот овощ обладает ценными веществами и витаминами

сегодня, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, поэтому диетологи советуют включать в него побольше свежих фруктов и овощей. Особенное внимание стоит уделить моркови, которая обладает множеством полезных свойств.

Морковь – доступный и бюджетный овощ, который можно добавлять в разнообразные блюда. Помимо того, что он содержит витамины А, В, Е и С, морковь также богата на магний, фосфор, йод, пектины и каротин, который является мощным антиоксидантом.

Известно, что регулярное употребление моркови помогает поддерживать пищеварительную систему в хорошем состоянии, что особенно важно для людей, борющихся с хроническими заболеваниями. Благодаря наличию большого количества клетчатки морковь помогает регулировать пищеварительный тракт, предотвращает запоры и чрезмерную ферментацию в кишечнике. Также этот овощ способствует выведению из организма токсинов.

При частом употреблении свежей моркови можно предотвратить язву желудка, гастрит и другие расстройства пищеварения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему женщинам полезно пить морковный сок. 


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Источник: http://healthystyle.info/category/zdorove-i-krasota
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