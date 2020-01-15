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Привычки, благодаря которым можно легко и быстро похудеть

Эти привычки не требуют огромных усилий

сегодня, 09:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие женщины, мечтающие скинуть несколько килограмм, прибегают к серьезным диетам, которые в последствии подрывают здоровья. Прежде чем, ставить перед собой жесткие условия в питании, стоит пересмотреть свой образ жизни. Существуют ежедневные привычки, с помощью которых можно похудеть, без негативных последствий для организма.

Поменяйте кофе на зеленый чай

Не секрет, что чрезмерное употребление кофе негативно отражается на здоровье, в частности нарушает обмен веществ, повышает кислотность желудочного сока и артериального давления. Помимо этого, кофе может нести в себе калорийную угрозу, особенно, если добавить в него пару ложек сахара. Заведите себе привычки пить утром зеленый чай, он положительно сказывается на пищеварительной системе, выводит из организма токсины и имеет бодрящий эффект.

Жуйте пищу медленно

Диетологи советуют тщательно пережевывать пищу, ведь это положительно влияет на пищеварение и вызывает чувство насыщения намного раньше. Такая привычка позволит съедать меньшие порции, а значит убережет от лишних калорий.

Откажитесь от газированных напитков

В составе газировки есть большое количество сахара, а также вредные добавки и красители, которые только вредят здоровью. Если мучает жажда – попейте воды.

Устраивайте разгрузочные дни

Есть много вариантов "разгрузочных" дней, но самым щадящим будет отказ от мяса. Меньше калорий, меньше расходов, а главное – никакого вреда или стресса для организма.

Побольше двигайтесь

Не забывайте про активность, особенно, если у вас сидячий образ жизни. Попробуйте отказаться от лифта и поднимайтесь на этаж по лестнице, а также устраивайте себе ежедневные вечерние прогулки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки в еде мешают скинуть лишние килограммы.


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Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/6679-7-privichek-blagodarya-kotorim-mozhno-legko-i-bistro-pokhudet
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