Привычки, благодаря которым можно легко и быстро похудеть

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Многие женщины, мечтающие скинуть несколько килограмм, прибегают к серьезным диетам, которые в последствии подрывают здоровья. Прежде чем, ставить перед собой жесткие условия в питании, стоит пересмотреть свой образ жизни. Существуют ежедневные привычки, с помощью которых можно похудеть, без негативных последствий для организма.
Поменяйте кофе на зеленый чай
Не секрет, что чрезмерное употребление кофе негативно отражается на здоровье, в частности нарушает обмен веществ, повышает кислотность желудочного сока и артериального давления. Помимо этого, кофе может нести в себе калорийную угрозу, особенно, если добавить в него пару ложек сахара. Заведите себе привычки пить утром зеленый чай, он положительно сказывается на пищеварительной системе, выводит из организма токсины и имеет бодрящий эффект.
Жуйте пищу медленно
Диетологи советуют тщательно пережевывать пищу, ведь это положительно влияет на пищеварение и вызывает чувство насыщения намного раньше. Такая привычка позволит съедать меньшие порции, а значит убережет от лишних калорий.
Откажитесь от газированных напитков
В составе газировки есть большое количество сахара, а также вредные добавки и красители, которые только вредят здоровью. Если мучает жажда – попейте воды.
Устраивайте разгрузочные дни
Есть много вариантов "разгрузочных" дней, но самым щадящим будет отказ от мяса. Меньше калорий, меньше расходов, а главное – никакого вреда или стресса для организма.
Побольше двигайтесь
Не забывайте про активность, особенно, если у вас сидячий образ жизни. Попробуйте отказаться от лифта и поднимайтесь на этаж по лестнице, а также устраивайте себе ежедневные вечерние прогулки.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки в еде мешают скинуть лишние килограммы.
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