Диетологи назвали еще один секрет быстрого похудения

Многие люди прибегают к различным диетам, чтобы привести фигуру в порядок. Но диетологи поделились эффективным методом, который поможет без особых стараний лишиться пяти килограмм. Об этом сообщает издание Healthystyle.

В первую очередь, чтобы вечером не просыпался зверский аппетит стоит плотно обедать, а также устраивать легкие перекусы. Специалисты советуют делать это в одно и тоже время, приблизительно в 3-4 часа дня. Во время перекусов нельзя употреблять жирную и вредную пищу, в частности фаст-фуд, а отдать предпочтение фруктам, овощам, а также орехам. Пищу нужно пережевывать тщательно, тогда чувство насыщения придет намного быстрее.

Диетологи говорят, что ужин должен быть с минимальным количеством калорий и его порция должна быть маленькой. Чаще всего, лишний вес набирают люди, которые в течении дня питаются неправильно или вовсе пропускают приемы пищи, а вечером набрасываются на все продукты в холодильнике. Необходимо менять пищевые привычки, а также следует заменить некоторые продукты в рационе. Так, поваренную соль лучше заменить морской, а пшеничный хлеб – цельнозерновым.

Если придерживаться этих простых правил, тогда лишние килограммы уйдут сами, без особых физических усилий и жестких диет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие привычки помогут эффективно похудеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!