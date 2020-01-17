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Обнаружено новое полезное свойство оливкового масла

Оливковое масло – невероятно популярный продукт

сегодня, 10:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Испанские ученые провели исследование и выяснили, что оливковое масло эффективно очищает артерии и усиливает положительное действие "хорошего" холестерина в крови. Об этом сообщает издание Healthystyle

Эксперты утверждают, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний необходимо каждый день принимать по четыре столовые ложки оливкового масла. Средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, способна существенно снизить риск появления инсульта, инфаркта и других проблем с сердцем. Дело в том, что этот ингредиент усиливает положительный эффект "хорошего" холестерина в организме, при этом не влияя на его уровень.

Такие выводы были сделаны после эксперимента, участие в котором взяли около 300 людей в возрасте 65 лет. Добровольцев разделили на три группы, в зависимости от типа питания. Оказалось, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, уровень "хорошего" холестерина оставался в пределах нормы, а вот его положительный эффект значительно усиливался. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что оливки помогают бороться с онкологическими заболеваниями.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/obnaruzheno-novoe-poleznoe-svojstvo-olivkovogo-masla
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