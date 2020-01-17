Обнаружено новое полезное свойство оливкового масла

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Испанские ученые провели исследование и выяснили, что оливковое масло эффективно очищает артерии и усиливает положительное действие "хорошего" холестерина в крови. Об этом сообщает издание Healthystyle
Эксперты утверждают, что для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний необходимо каждый день принимать по четыре столовые ложки оливкового масла. Средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, способна существенно снизить риск появления инсульта, инфаркта и других проблем с сердцем. Дело в том, что этот ингредиент усиливает положительный эффект "хорошего" холестерина в организме, при этом не влияя на его уровень.
Такие выводы были сделаны после эксперимента, участие в котором взяли около 300 людей в возрасте 65 лет. Добровольцев разделили на три группы, в зависимости от типа питания. Оказалось, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, уровень "хорошего" холестерина оставался в пределах нормы, а вот его положительный эффект значительно усиливался.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что оливки помогают бороться с онкологическими заболеваниями.
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