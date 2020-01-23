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Названы продукты, вызывающие зависимость

Эти продукты содержат углеводы и жир в соотношении 2:1

23 января 2020, 10:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские ученые провели исследование, которое определило продукты, вызывающие наибольшую зависимость. Об этом сообщает издание Dailymail.

Специалисты пригласили для эксперимента более 100 студентов и предложили им 35 различных продуктов. После этого, по Йельской шкале продовольственной зависимости, эксперты определили показатель их привыкания. Оказалось, что самым главным "продутом-наркотиком" является молочный шоколад, за ним следует фаст-фуд, чипсы, мороженое и другие сладости. 

На первый взгляд эти продукты, кроме вредности, не имеют ничего общего. Но ученые выяснили, что у них есть общая особенность - все они содержат углеводы и жир в соотношении два к одному, как у грудного молока. Исследователи предполагают, что зависимость от таких продуктов возникает из-за того, что человеческий мозг с раннего детства запоминает удовольствие от еды. Возможно, эти продукты напоминают о первых вкусовых ощущениях, поэтому у человека появляется к ним определенная зависимость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты повышают "гормон радости" в организме.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7773641/Experts-reveal-one-thing-addictive-food-common.html#evgen
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