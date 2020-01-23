Названы продукты, вызывающие зависимость

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Американские ученые провели исследование, которое определило продукты, вызывающие наибольшую зависимость. Об этом сообщает издание Dailymail.
Специалисты пригласили для эксперимента более 100 студентов и предложили им 35 различных продуктов. После этого, по Йельской шкале продовольственной зависимости, эксперты определили показатель их привыкания. Оказалось, что самым главным "продутом-наркотиком" является молочный шоколад, за ним следует фаст-фуд, чипсы, мороженое и другие сладости.
На первый взгляд эти продукты, кроме вредности, не имеют ничего общего. Но ученые выяснили, что у них есть общая особенность - все они содержат углеводы и жир в соотношении два к одному, как у грудного молока. Исследователи предполагают, что зависимость от таких продуктов возникает из-за того, что человеческий мозг с раннего детства запоминает удовольствие от еды. Возможно, эти продукты напоминают о первых вкусовых ощущениях, поэтому у человека появляется к ним определенная зависимость.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты повышают "гормон радости" в организме.
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