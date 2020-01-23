Врачи объяснили, почему любители орехов живут дольше

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Ученые провели исследование, результаты которого доказали, что частое употребление грецких орехов положительно сказывается на здоровье, в частности сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщает издание Healthystyle.
Специалисты в ходе эксперимента, в котором участвовало около 7 тысяч пожилых людей, выяснили, что орехи существенно снижают риск появления инсульта и других сердечных проблем. Ученые говорят, что это связано с большим количеством альфа-линолевой кислоты и фитохимическими вещества, которые присутствуют в орехах. Также благодаря аминокислотам этот продукт является хорошей профилактикой онкологических заболеваний.
Помимо этого, "орехоеды" меньше жалуются на проблемы с артериальным давлением и меньше болеют сахарным диабетом второго типа. Эксперты выяснили, что 80 г орехов в неделю (около 3 порций) положительно сказываются на организме, так как люди эффективнее теряют лишний вес, а также становятся более физически активными.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно хранить орехи в домашних условиях.
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