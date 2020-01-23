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Чем заменить майонез: три вкусных альтернативы

У майонеза очень высокая калорийность

23 января 2020, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики не перестают твердить о том, что майонез необходимо полностью исключить из рациона, потому что он очень калорийный и вредит здоровью. Если не знаете, чем еще можно заправить салат и другие блюда, представляем вам три полезных альтернативы.

Заправка из греческого йогурта

Для того, чтобы придать блюдам приятный вкус, стоит взять около 200 мл греческого йогурта и добавить к нему несколько ингредиентов: мелко потертый огурец, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложку лимонного сока и зелень (на выбор). Перед подачей поставьте заправку на час в холодильник.

Сметанно-горчичная заправка

Для ее приготовления вам понадобится: 4 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложка горчицы (дижонской), 1 ст. ложка соевого соуса, зелень и щепотка соли. Смешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на полчаса, но зелень добавляйте уже перед подачей. 

Чесночно-йогуртовый соус

Это еще одна полезная альтернатива майонезу, которая больше подойдет для мясных блюд. Возьмите стакан несладкого йогурта, добавьте в него пару головок мелко порезанного чеснока и взбейте блендером. После этого, добавьте 5 ст. ложек оливкового масла и снова взбейте. Посолите по вкусу и можно подавать на стол.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем можно заменить соль.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/825486-chem-zamenit-majonez-5-vkusnykh-alternativ
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