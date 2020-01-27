Врачи рассказали о полезных свойствах грейпфрута

Благодаря своему составу, грейпфрут считается одним из самых полезных фруктов в мире. Он положительно влияет на все системы организма, поэтому должен занимать почетное место в рационе.

Известно, что в грейпфруте содержится много витаминов, минералов и биологических соединений, оказывающих благотворное влияние на здоровье. Этот плод является хорошим источником витаминов С и Е, каротиноидов, а также витаминов группы В - тиамина, рибофлавина, ниацина. Грейпфрут снабжает организм кальцием, калием, железом, а также марганцем, магнием, фтором, цинком и фосфором. Эта витаминная бомба эффективно укрепляет иммунную систему, предотвращая появление простудных заболеваний.

Помимо этого, грейпфрут содержит фенольные кислоты, флавоноиды и сильные полифенолы, которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие. Этот фрукт помогает бороться со свободными радикалами в организме, которые разрушают здоровые клетки и ускоряют процесс старения.

Американские кардиологи выяснили, что ежедневное употребление грейпфрута положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Этот плод способен на 19% уменьшить риск развития инсульта и инфаркта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, помогаетли грейпфрут избавиться от лишних килограмм.

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