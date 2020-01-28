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Названо растение, способное контролировать аппетит

Это растение помогает усмирить приступы голода

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские диетологи рекомендуют для борьбы с перееданием использовать мяту – растение, которое пользуется спросом и в медицине, и в косметологии. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты говорят, что запах мяты способен усмирить приступы голода, потому что в этом растении содержатся летучие вещества, которые воздействуют на рецепторы мозга. Результаты исследования показали, что под действием аромата мяты люди контролируют свой аппетит и употребляют меньше калорийной пищи. 

В комплексе с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями, мята помогает активнее избавляться от лишних килограммов, а также улучшает метаболизм и помогает при расстройствах желудочно-кишечного тракта. 

Диетологи рекомендуют заваривать себе чай с мятой или приобрести эфирное масло мяты и капнуть его на запястье, чтобы с помощью запаха контролировать свой аппетит. 

Помимо этого, мята оказывает успокаивающее действие на организм, она расслабляет, восстанавливает силы, помогает при бессоннице и нормализует давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие продукты помогают контролировать аппетит. 


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3343296-mediki-nazvali-rastenie-sposobnoe-kontrolirovat-appetit.html
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