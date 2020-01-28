Стало известно, как можно похудеть от блюд из картофеля

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Оказывается, что картофель - это не совсем обычный и бесполезный "крахмал", как думают многие. Этот пищевой продукт обогащен витаминами В1, В2, В6 и С, пишет changeua.
Как отмечается, еще один плюс картофеля - в том, что он позволяет быстро утолить голод. Этот фактор весьма важен во время похудения. Также блюда из этого продукта помогут нормализовать уровень сахара в крови.
Питаясь любимым картофелем, можно еще и худеть.
Единственное, это не относится к
жаренному картофелю.
Благодаря тому, что картофель нормализует
уровень сахара в крови, человек способен
чувствовать, что он сыт. Также
человека перестает тянуть на сладкое
или вредную пищу. Но важно научиться
готовить из картофеля менее калорийные
блюда, а про жаренный картофель лучше и
вовсе забыть. Полезнее всего употреблять варенный
картофель с зеленью и овощами.
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