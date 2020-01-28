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Стало известно, как можно похудеть от блюд из картофеля

Тем, кто желает привести себя в форму, стоит отказаться от жаренного картофеля

сегодня, 10:58
Автор:

• Анастасия Лысенко

Оказывается, что картофель - это не совсем обычный и бесполезный "крахмал", как думают многие. Этот пищевой продукт обогащен витаминами В1, В2, В6 и С, пишет changeua.

Как отмечается, еще один плюс картофеля - в том, что он позволяет быстро утолить голод. Этот фактор весьма важен во время похудения. Также блюда из этого продукта помогут нормализовать уровень сахара в крови.

Питаясь любимым картофелем, можно еще и худеть. Единственное, это не относится к жаренному картофелю. Благодаря тому, что картофель нормализует уровень сахара в крови, человек способен чувствовать, что он сыт. Также человека перестает тянуть на сладкое или вредную пищу. Но важно научиться готовить из картофеля менее калорийные блюда, а про жаренный картофель лучше и вовсе забыть. Полезнее всего употреблять варенный картофель с зеленью и овощами.

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Источник: https://changeua.com/news/yak-yisti-kartoplyu-i-hudnuti-vidpovid-medikiv/
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