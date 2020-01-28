Четыре продукта, которые помогут при изжоге

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Многие люди сталкивались с изжогой - неприятным жжением в грудной клетке, которое появляется после приема пищи. Об этом сообщает издание Healthystyle.
Самой распространенной причиной такого дискомфорта является попадание желудочного сока в пищевод, из-за чего может возникать тошнота, отрыжка и метеоризм. Некоторых людей изжога беспокоит постоянно, поэтому нужно знать, какие продукты помогают облегчить ее симптомы.
Папайя
В этом экзотическом фрукте содержится много витаминов и питательных веществ, среди которых папаин. Этот фермент помогает нормализовать работу пищеварительной системы и эффективно нейтрализует излишнее количество кислоты в желудке.
Сок алоэ-вера
О лечебных свойствах сока алоэ-вера известно давно. Он обладает противовоспалительными свойствами, поэтому снимает приступ кислотного рефлюкса и избавляет от неприятного жжения в груди.
Банан
Врачи советуют во время изжоги употреблять бананы, в них содержатся вещества, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Они снижают кислотность, обволакивая стенки пищевода.
Овсяная каша
Как и другие продукты, овсяная каша положительно влияет на пищеварительную систему, она низкокалорийная, но в ней много волокон и клетчатки. Это блюдо ускоряет метаболизм и снимает симптомы изжоги
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем опасна изжога.
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