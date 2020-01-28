Ученые выяснили, можно ли умереть от кофе

Бодрящий напиток из перемолотых зерен кофейного дерева не приводит к обезвоживанию организма и не увеличивает уровень холестерина. К такому выводу пришли ученые из Университета Коннектикута в Соединенных Штатах Америки (США), передает ТОнеТО.

Как отмечается, если употреблять кофеин в небольших количествах, то уровень холестерина в организме человека никак не увеличится. Чтобы это выяснить, ученые решили провести исследование. В нем принимали участие около 130 тысяч людей. Знатоки науки не смогли определить, может ли большее количество выпитого кофе привести к летальному исходу.



Ученные Университета Коннектикута считают, что кофе в умеренном количестве здоровью вовсе не вредит. Но отказаться от кофе полностью стоит людям, страдающим на высокое артериальное давление, гастроэзофагеально-рефлюксную болезнь, глаукому, а также другие заболевания, при которых нежелательно употреблять кофеин.

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