Почему не стоит есть во время чтения книги

Бывает, что человек настолько увлечен книгой, что не может отложить ее на полчаса, чтобы полноценно поесть. Поэтому приходится совмещать чтение и приемы пищи, но насколько это полезно для организма?

Специалисты не советуют заядлым книгоманам есть во время чтения, потому что эта безобидная привычка влечет за собой много неприятных моментов. В первую очередь, такое занятие может привести к постоянному перееданию, ведь во время увлеченного чтения человек не контролирует объем своей порции, а значит поглощает больше еды. А все дело в том, что организм сосредоточен на чтении, поэтому чувство насыщения приходит не скоро.

Помимо этого, за книгой или за просмотром телевизора, человек не сосредоточен на пережевывании пищи, поэтому буквального проглатывает ее. Когда мозг сконцентрирован на чтении или другом занятии, пищеварительная система страдает, ведь желудок набивается продуктами, при чем очень быстро. Диетологи рекомендуют тщательно пережевывать пищу, не менее 30 раз. Если во время еды постоянно отвлекаться на другие факторы, можно получить язву желудка или гастрит.

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