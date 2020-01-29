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Полезные свойства сыра, о которых мало кто знает

Сыр очень хорошо усваивается организмом

сегодня, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Итальянские ученые советуют есть сыр не меньше трех раз в неделю, ведь этот продукт обладает множеством полезных для организма свойств. Об этом сообщает издание Womanadvice.

Известно, что в мире существует более 2 тысяч сортов сыра и каждый из них имеет свой утонченный вкус и запах. Для ежедневного употребления диетологи рекомендуют выбирать нежирные сорта, например, чеддер или моцареллу.

Из-за богатого содержания витаминов сыр нужно включать в меню каждого человека, ведь он хорошо усваивается организмом и идеально сочетается с другими продуктами. Из минералов сыр содержит: магний, цинк, железо, кальций, фосфор, а также витамины А, В, С, РР и Е. 

В состав разных сортов сыра входят еще и аминокислоты, такие как лизин, триптофан, метионин. Они положительно влияют на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги, а также выводят из организма тяжелые металлы и способствуют регенерации поврежденных тканей.

Ученые утверждают, что сыр укрепляет иммунную систему, что особенно важно в период простудных заболеваний. Благодаря витаминам и ценным минералам, этот молочный продукт помогает улучшить пищеварении, поэтому рекомендован людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.  Если сыр употребляется регулярно, все обменные процессы в организме будут работать, как часы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно сочетать вино и разные сорта сыров.


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Источник: http://womanadvice.pl/ser-korzysc-i-szkoda
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