Что можно и нельзя есть, когда болит желудок

Живот может болеть из-за разных причин, но, когда это происходит, мы почти всегда чувствуем себя одинаково плохо. В любом случае, в этот период нужно продолжать что-то кушать, но что?

Диетологи советуют при болях в животе придерживаться определенной диеты, которая поможет быстрее восстановить силы и здоровье. Но, чтобы устранить боль, нужно сначала выяснить ее причину, ведь такой дискомфорт может указывать на пищевые отравления, язву желудка, несварение и острый холецистит. В любом случае, стоит обратиться за консультацией к врачу.

При болях в животе следует кушать часто, но мало, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Добавьте в свой рацион белый рис, который легко усваивается организмом и помогает восстановить слизистую желудка после воспалений.

Если аппетита нет, но съесть что-то нужно, приготовьте себе легкий овощной бульон, без добавления специй. Он будет стимулировать работу пищеварительного тракта и понизит кислотность желудка.

Обогатите свое меню бананами, которые являются хорошим источником ценных витаминов и химических элементов, таких как калий, который помогает восстановить водный и электролитный баланс в организме. Кроме того, банановая мякоть очень насыщает и не раздражает желудок.

На время стоит исключить из рациона такие продукты, как: вареные яйца, жирную и острую пищу, а также стоит отказаться от молочной продукции (кроме обезжиренного молока).

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