Какие продукты положительно влияют на работу мозга

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Для
эффективной работы головного мозга необходим не только полноценный сон, интеллектуальные
тренировки и физическая активность, но и правильное питание. Из-за дефицита
витаминов и минералов могут начаться проблемы с памятью, а также появится
постоянная усталость и сонливость. Какие продукты исправят ситуацию?
Морепродукты
Это
богатый источник полиненасыщенных кислот, которые оказывают положительное
влияние на работу клеток головного мозга, тем самым поддерживая ассоциацию и
память. Морепродукты помогают контролировать кровяное давление, а также предотвращают
появление тромбов в сосудах. Жирная рыба (лосось, атлантическая скумбрия,
сардина) и морепродукты (креветки, устрицы, мидии, кальмары) являются богатым
источником белка, который способствует регенерации мозга.
Травы
Листья
салата, петрушка, шпинат, укроп – эти травы содержат никотиновую кислоту
(витамин B3), необходимую для правильного развития мозга. Витамин В способствует
правильному функционированию мозга и периферической нервной системы, помогая
бороться со стрессом и нервным напряжением. Витамин А благотворно влияет
на зрение, что важно для людей, которые работают за компьютером.
Яйца
Перепелиные
и куриные яйца содержат холин, который относится к группе витаминов группы В,
улучшающих концентрацию и память. Белок и аминокислоты участвуют в
процессах регенерации клеток. Лецитин, который является компонентом почти
каждой клетки нашего организма, улучшает умственную работоспособность. А витамин
Е защищает мозг от процессов деградации.
Орехи
Грецкие
орехи, фундук, арахис и кешью - богатые источники белка, который является лучшим
строительным материалом организма, улучшающей умственную деятельность. Витамин
В, входящий в состав орехов, эффективно поддерживает работу мозга и нервной
системы.
Зеленый чай
Этот
чай улучшает когнитивные функции, особенно рабочую память, снимая при этом
головные боли. Зеленый чай содержит магний и витамин В, которые
поддерживают нервную систему в тонусе, снимая усталость и сонливость.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало о том, как кофе помогает предотвратить заболевания мозга.
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