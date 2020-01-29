Какие продукты положительно влияют на работу мозга

Для эффективной работы головного мозга необходим не только полноценный сон, интеллектуальные тренировки и физическая активность, но и правильное питание. Из-за дефицита витаминов и минералов могут начаться проблемы с памятью, а также появится постоянная усталость и сонливость. Какие продукты исправят ситуацию?

Морепродукты

Это богатый источник полиненасыщенных кислот, которые оказывают положительное влияние на работу клеток головного мозга, тем самым поддерживая ассоциацию и память. Морепродукты помогают контролировать кровяное давление, а также предотвращают появление тромбов в сосудах. Жирная рыба (лосось, атлантическая скумбрия, сардина) и морепродукты (креветки, устрицы, мидии, кальмары) являются богатым источником белка, который способствует регенерации мозга.

Травы

Листья салата, петрушка, шпинат, укроп – эти травы содержат никотиновую кислоту (витамин B3), необходимую для правильного развития мозга. Витамин В способствует правильному функционированию мозга и периферической нервной системы, помогая бороться со стрессом и нервным напряжением. Витамин А благотворно влияет на зрение, что важно для людей, которые работают за компьютером.

Яйца

Перепелиные и куриные яйца содержат холин, который относится к группе витаминов группы В, улучшающих концентрацию и память. Белок и аминокислоты участвуют в процессах регенерации клеток. Лецитин, который является компонентом почти каждой клетки нашего организма, улучшает умственную работоспособность. А витамин Е защищает мозг от процессов деградации.

Орехи

Грецкие орехи, фундук, арахис и кешью - богатые источники белка, который является лучшим строительным материалом организма, улучшающей умственную деятельность. Витамин В, входящий в состав орехов, эффективно поддерживает работу мозга и нервной системы.

Зеленый чай

Этот чай улучшает когнитивные функции, особенно рабочую память, снимая при этом головные боли. Зеленый чай содержит магний и витамин В, которые поддерживают нервную систему в тонусе, снимая усталость и сонливость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как кофе помогает предотвратить заболевания мозга.



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