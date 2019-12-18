Как кофе помогает предотвратить заболевания мозга

Американские ученые опубликовали результаты своего нового исследования, которое доказывает, что частое употребление кофе способно предотвратить развития серьезных заболеваний. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Известно, что специалисты до сих пор спорят относительно того, как бодрящий напиток влияет на организм. Одни утверждают, что кофе необходимо максимально ограничить в рационе, а другие доказывают его полезные свойства. Американские ученые предоставили результаты исследования, которые подтверждают, что частое употребление кофе служит профилактикой для развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.

К сожалению, количество пациентов, страдающих этими недугами увеличивается, а лекарств, которые способны их полностью вылечить не существует. Есть препараты, помогающие облегчить симптомы и течение заболевания.

Ученые оценили роль кофеина и других растительных соединений, которые присутствуют в кофе и пришли к выводу, что напиток может снизить риск развития заболеваний мозга, если им не злоупотреблять. В течении дня разрешается пить 2-3 чашки кофе. При этом, важно придерживаться правильного режима питания и не забывать про физическую активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с организмом после одной чашки кофе.