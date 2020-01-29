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Ученые выяснили, как приготовить идеальный кофе

На вкус и аромат горячего напитка влияют малейшие факторы

сегодня, 16:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Почему где-то варят такой кофе, о котором слагают городские легенды, а где-то подают откровенную дрянь? Оказывается, на вкус и аромат горячего напитка влияют малейшие факторы — от размера помола зерен до давления воды. Ученые учли их все, и определили формулу приготовления идеального кофе.

Химики и математики в США нашли способ приготовить чашку эспрессо, которая понравится всем. Исследователи советуют использовать 15 г зерен грубого помола вместо большего количества кофе мелкого помола, который обычно используется для стандартных кофемашин. Затем следует на протяжении 15 секунд добавлять воду под давлением 1 бар. Температура воды должна становись 93-95 градусов.

Такой рецепт приготовления кофе позволяет не только приобрести приятный стойкий аромат напитку, но и уменьшает отходы до 25% на эспрессо, экономя расход зерен. Соответственно, новый вариант заварки помогает уберечь окружающую среду, так как более 60% дикого кофе находятся под угрозой исчезновения из-за смены климата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская компания Atomo впервые в мире создала "молекулярный" кофе, для приготовления которого не требуются кофейные зерна. 


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Источник: https://23-59.com.ua/uchenye-vyyasnili-kak-prigotovit-idealnyj-kofe/
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