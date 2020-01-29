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Стало известно, что рекомендуют медики пить зимой перед сном

Чашка горячего зеленого чая поможет человеку расслабиться и крепко уснуть

сегодня, 16:48
Автор:

• Анастасия Лысенко

Перед сном зимой полезно выпивать чашечку ароматного зеленого чая. К такому мнению пришли медики, передает "Народная правда".

Как отмечается, такой чай поможет каждому уставшему человеку расслабиться, а еще это хорошая возможность снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом данный напиток способен защитить человека от инсульта и от онкологических болезней. Пить чай перед сном полезно, поскольку он поможет защитить от бессонницы, что позволит человеку спокойно уснуть и получить качественный сон. Влияет зеленый чай и на сосуды головного мозга. Еще данный напиток имеет антипростудный эффект.

Польза зеленого чая довольна велика. В нем есть огромное количество антиоксидантов, которые способствуют замедлению старения организма. Еще он помогает выводить из организма токсины, улучшает обмен веществ, чем способствует похудению. Также зеленый чай стимулирует работу кишечника, поддерживает здоровье зубов и минимизирует неприятный запах изо рта.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему не стоит добавлять в чай молоко.


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Источник: https://narodna-pravda.ua/2020/01/29/medyky-nazvaly-nejmovirnu-koryst-zelenogo-chayu/
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