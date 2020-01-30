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Поможет отказаться от мяса: ученые создали пластырь с ароматом бекона

Новая разработка уменьшает тягу к еде

сегодня, 01:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Британская компания Strong Roots, специализирующаяся на замороженных продуктах питания, разработала пластырь с ароматом бекона. По идее компании, такой пластырь должен помочь людям, которые хотят отказаться от мяса.

Создателем необычного пластыря стал профессор экспериментальной психологии и автор книги "Гастрофизика: новая наука о еде" Чарльз Спенс в сотрудничестве с экспертами Strong Roots. "Как показывают исследования, пищевые ароматы могут уменьшить тягу к еде. Если ощутить запах бекона, то можно представить, как вы едите жареный бекон. В результате вы почувствуете удовлетворение и сможете избежать лишних соблазнов”, – отметил Спенс.

Чтобы понять, как работает пластырь, достаточно его сильно потереть, чтобы он начал выделять аромат. Первым "мясной пластырь" попробовал британский боксёр Томми Фьюри.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, как приготовить идеальный кофе. Отмечается, что на вкус и аромат горячего напитка влияют малейшие факторы.


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Источник: https://www.strongroots.com/veganuary-tommy-fury-and-the-worlds-first-meat-patch/
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