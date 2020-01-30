Поможет отказаться от мяса: ученые создали пластырь с ароматом бекона

Британская компания Strong Roots, специализирующаяся на замороженных продуктах питания, разработала пластырь с ароматом бекона. По идее компании, такой пластырь должен помочь людям, которые хотят отказаться от мяса.

Создателем необычного пластыря стал профессор экспериментальной психологии и автор книги "Гастрофизика: новая наука о еде" Чарльз Спенс в сотрудничестве с экспертами Strong Roots. "Как показывают исследования, пищевые ароматы могут уменьшить тягу к еде. Если ощутить запах бекона, то можно представить, как вы едите жареный бекон. В результате вы почувствуете удовлетворение и сможете избежать лишних соблазнов”, – отметил Спенс.

Чтобы понять, как работает пластырь, достаточно его сильно потереть, чтобы он начал выделять аромат. Первым "мясной пластырь" попробовал британский боксёр Томми Фьюри.

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