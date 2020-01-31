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Какие зимние фрукты помогают укрепить иммунитет

Зима не балует фруктами, зато те, что есть, полезнее всех других

сегодня, 09:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Для того, чтобы оставаться здоровым в сезон простуд и гриппа, стоит обогащать свой организм ценными веществами и витаминами. Предлагаем вам ТОП-5 зимних фруктов, которые помогут укрепить защитные функции иммунитета.

Грейпфрут

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Диетологи называют этот фрукт самым идеальным для завтрака, ведь он усиливает обмен веществ и способствует очищению организма. В составе грейпфрута есть много витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищая организм от вирусов.

Яблоки

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В этих вкусных фруктах много клетчатки, которая надолго обеспечивает чувство сытости, поэтому яблоки можно использовать для перекуса. Они улучшают работу пищеварительной системы, придают сил и усиливают иммунитет. 

Киви

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В этом фрукте много различных микроэлементов: железо, цинк, йод, марганец, калий, кальций, фосфор, а также антиоксиданты, которые ускоряют обменные процессы, предотвращают серьезные заболевания и заряжают энергией.

Хурма

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Этот продукт богат белком, который нужен организму для строительства мышечной ткани. Также хурма стимулирует обмен веществ и положительно влияет на иммунитет. В составе этого фрукта есть витамины С и Е, которые являются природными стимуляторами, а также йод, необходимый для правильного функционирования щитовидной железы.

Гранат

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Этот плод богат антиоксидантами, которые ускоряют обмен веществ, очищают организм от шлаков и помогают избавиться от лишней воды в организме. Гранат активизирует иммунную систему, помогая ей справиться с различными заболеваниями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие природные антибиотики помогают укрепить иммунитет зимой.


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Источник: http://edinstvennaya.ua/health/diet/9795-5-zimnih-fruktov-kotore-pomogut-pohudet-bez-sportzala-i-diet
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