Какие зимние фрукты помогают укрепить иммунитет

Для того, чтобы оставаться здоровым в сезон простуд и гриппа, стоит обогащать свой организм ценными веществами и витаминами. Предлагаем вам ТОП-5 зимних фруктов, которые помогут укрепить защитные функции иммунитета.

Грейпфрут





Диетологи называют этот фрукт самым идеальным для завтрака, ведь он усиливает обмен веществ и способствует очищению организма. В составе грейпфрута есть много витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищая организм от вирусов.

Яблоки





В этих вкусных фруктах много клетчатки, которая надолго обеспечивает чувство сытости, поэтому яблоки можно использовать для перекуса. Они улучшают работу пищеварительной системы, придают сил и усиливают иммунитет.

Киви





В этом фрукте много различных микроэлементов: железо, цинк, йод, марганец, калий, кальций, фосфор, а также антиоксиданты, которые ускоряют обменные процессы, предотвращают серьезные заболевания и заряжают энергией.

Хурма





Этот продукт богат белком, который нужен организму для строительства мышечной ткани. Также хурма стимулирует обмен веществ и положительно влияет на иммунитет. В составе этого фрукта есть витамины С и Е, которые являются природными стимуляторами, а также йод, необходимый для правильного функционирования щитовидной железы.

Гранат





Этот плод богат антиоксидантами, которые ускоряют обмен веществ, очищают организм от шлаков и помогают избавиться от лишней воды в организме. Гранат активизирует иммунную систему, помогая ей справиться с различными заболеваниями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие природные антибиотики помогают укрепить иммунитет зимой.

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