Названы природные антибиотики, укрепляющие иммунитет

Природа позаботилась о здоровье человека и создала натуральные антибиотики, которые укрепляют защитные функции иммунитета и помогают в борьбе с различными вирусами и инфекциями. В отличии от таблеток, эти продукты не нарушают правильный баланс микрофлоры кишечника.

Алоэ

Это растение содержит около 200 полезных веществ для организма. Алоэ обладает противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Сок этого растения полезен при лечении кишечных расстройств, в частности диареи. Алоэ также хорошо действует на здоровье кожи, оно помогает заживлять раны и отлично подходит для местного применения при ожогах, ссадинах и псориазе.

Брусника

Ее следует употреблять в любое время года, поскольку брусника является богатым источником натуральных консервантов. Листья этой ягоды обладают бактерицидными, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Они содержат компоненты, герметизирующие стенки кровеносных сосудов.

Гранат

Семена граната оказывают антисептическое действие, они снабжают организм витаминами и ускоряют выздоровление при гриппе и ОРВИ. Гранатовый сок повышает уровень гемоглобина в крови, поэтому его часто рекомендуют беременным женщинам в качестве эффективной профилактики анемии.

Имбирь

В настоящее время имбирь широко используется в качестве лекарственного сырья и пряностей. Он поддерживает иммунитет, оказывает антибактериальное и противовирусное действие, ускоряет обмен веществ, сжигает калории. Имбирь также является проверенным способом лечения утреннего недомогания в первом триместре беременности.

Малина

Плоды малины обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Эта ягода содержит салициловую кислоту, поэтому действует как потогонное средство, сбивая высокую температура тела при заболевании. Настой листьев малины борется с болью в суставах.

Облепиха

Ягоды облепихи и ее листья используются в фитотерапии и косметике. Тибетская медицина широко использует облепиху в целях лечения рака и гипертонии. Облепиховое масло ускоряет заживление ран, является эффективным средством от атопического дерматита, ожогов и глазных инфекций.



Мед

Этот продукт давно зарекомендовал себя, как противовоспалительное и антисептическое средство. Мед используют при лечении кашля, боли в горле, насморка, а также применяют его для улучшения работы пищеварительной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что какие напитки помогут укрепить иммунитет.

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