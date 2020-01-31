Названы самые вредные продукты для микрофлоры кишечника

Здоровье непосредственно зависит от того, какие продукты употребляет человек. Медики из Германии установили ряд полезных и вредных продуктов микрофлоры кишечника, передает НовостиЮinfo.

Как отмечается, в первую очередь из ежедневного рациона стоит убрать рафинированный сахар, который способствует размножению патогенных микроорганизмов, а еще - копчености и колбасы. Последние способны разрушать микрофлору кишечника и даже спровоцировать рак.

Желающим позаботиться о своем здоровье не рекомендуют кушать красное мясо больше, чем 500 грамм в неделю. Негативно на организме человека сказываются жиры, которые есть в маргарине и майонезе.

Чтобы сохранить микрофлору кишечника здоровой, следует употреблять бобовые, фрукты, овощи. Благодаря бобовым кишечник начинает выделять полезные соединения, а фрукты способствуют увеличению противовоспалительных бактерий в кишечнике.

Полезно иметь в своем рационе рыбу. Благодаря этой пище кишечник вырабатывает слизь, которая способна улучшить защитные функции органа. Полезные волокна и углеводы также содержит ржаной хлеб.

Кроме этого, побаловать себя и свой кишечник можно картофелем в мундире. Крахмал, который содержится в этом продукте, способствует укреплению слизистой оболочки. Все потому, что в кишечнике крахмал превращается в масляную кислоту. Также это помогает снабжает клетки энергией.

Ранее "Комментарии" писали, что медики определили диету, которая "убивает" кишечник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!