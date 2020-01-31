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Названы самые вредные продукты для микрофлоры кишечника

Копченные продукты и маргарин могут негативно сказаться на здоровье кишечника

31 января 2020, 17:35
Автор:

• Анастасия Лысенко

Здоровье непосредственно зависит от того, какие продукты употребляет человек. Медики из Германии установили ряд полезных и вредных продуктов микрофлоры кишечника, передает НовостиЮinfo.

Как отмечается, в первую очередь из ежедневного рациона стоит убрать рафинированный сахар, который способствует размножению патогенных микроорганизмов, а еще - копчености и колбасы. Последние способны разрушать микрофлору кишечника и даже спровоцировать рак.

Желающим позаботиться о своем здоровье не рекомендуют кушать красное мясо больше, чем 500 грамм в неделю. Негативно на организме человека сказываются жиры, которые есть в маргарине и майонезе.

Чтобы сохранить микрофлору кишечника здоровой, следует употреблять бобовые, фрукты, овощи. Благодаря бобовым кишечник начинает выделять полезные соединения, а фрукты способствуют увеличению противовоспалительных бактерий в кишечнике.

Полезно иметь в своем рационе рыбу. Благодаря этой пище кишечник вырабатывает слизь, которая способна улучшить защитные функции органа. Полезные волокна и углеводы также содержит ржаной хлеб.

Кроме этого, побаловать себя и свой кишечник можно картофелем в мундире. Крахмал, который содержится в этом продукте, способствует укреплению слизистой оболочки. Все потому, что в кишечнике крахмал превращается в масляную кислоту. Также это помогает снабжает клетки энергией.

Ранее "Комментарии" писали, что медики определили диету, которая "убивает" кишечник.


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Источник: https://newsyou.info/mediki-nazvali-samye-vrednye-i-poleznye-produkty-dlya-mikroflory-kishechnika
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