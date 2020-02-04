Что произойдет с организмом, если отказаться от овощей

Овощи - это группа продуктов, которая содержит множество витаминов и полезных веществ, необходимых для нашего организма. Полный отказ от овощей не сулит ничего хорошего, а наоборот, приведет к серьезным изменениям.

Проблемы с пищеварением

Большое количество овощей содержат клетчатку - пищевые волокна, которые влияют на процесс переваривания пищи. Этот компонент облегчает работу пищеварительной системы, предотвращая воспалительные процессы, в частности вздутие живота, диарею. Полный отказ от овощей приведет к проблемам желудочно-кишечного тракта.

Онкологические заболевания

Американские ученые доказали, что не существует продукта, который бы защитил от появления раковых заболеваний. Но питание в этом деле играет не последнюю роль. Дело в том, что растительные продукты положительно влияют на организм человека, уменьшая риск появления онкологии. Помимо этого, в овощах содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения и предотвращают развитие опухолей.

Ожирение

Если исключить из рациона овощи и уменьшить потребление фруктов, тогда в ход идет жирная пища. Исследователи доказали, что люди, которые страдают ожирением, отдавали предпочтение калорийный продуктам.

Скачки давления

В овощах содержатся ценные витамины и микроэлементы, которые контролируют кровяное давление. Если они перестанут поступать в организм, а вместо этого в рационе будет регулярно появляться острая и жирная пища, тогда давление начнет резко меняться. Это в свою очередь, приведет к ухудшению самочувствия.

Депрессия

Рацион питания влияет и на эмоциональное состояние человека. Испанские ученые выяснили, что преобладание овощей и фруктов в меню, снижает риск развития депрессии и плохого настроения. А вот при нехватке витаминов группы В возможны эмоциональные расстройства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой овощ необходим для здоровья кишечника.

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