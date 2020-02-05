Полезные продукты, которые мы употребляем неправильно

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Рацион питания должен быть не только вкусным и правильно сбалансированным, но еще и максимально полезным. Некоторые продукты мы привыкли готовить неправильно и из-за этого наш организм лишается ценных витаминов и веществ.
Гречка
Гречневую кашу, сваренную на молоке, любят как взрослые, так и дети. Но эксперты утверждают, что варить крупу полезнее всего на воде. Дело в том, что гречка содержит в себе много железа, а молоко - кальция, но вместе эти элементы мешают друг другу усваиваться в организме.
Молодой картофель
Этот продукт содержит витамин С, В, а также фосфор, железо, калий и много других питательных веществ. Но сосредоточены они в кожуре молодого картофеля, которую многие почему-то счищают.
Помидоры
Эксперты утверждают, что помидоры лучше есть тушенными, чем сырыми. Во время тушения в них вырабатывается ликопин - мощный антиоксидант, которые предотвращает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Тыква
Этот продукт стоит употреблять с кожурой, потому что в ней содержится много витаминов и пищевых элементов, в частности клетчатка и каротин, необходимые организму для поддержания здоровья.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты признаны самыми полезными в мире.
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