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Полезные продукты, которые мы употребляем неправильно

Эти продукты из-за неправильного приготовления теряют витамины

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Полезные продукты, которые мы употребляем неправильно

Рацион питания должен быть не только вкусным и правильно сбалансированным, но еще и максимально полезным. Некоторые продукты мы привыкли готовить неправильно и из-за этого наш организм лишается ценных витаминов и веществ.

Гречка

Гречневую кашу, сваренную на молоке, любят как взрослые, так и дети. Но эксперты утверждают, что варить крупу полезнее всего на воде.  Дело в том, что гречка содержит в себе много железа, а молоко - кальция, но вместе эти элементы мешают друг другу усваиваться в организме.

Молодой картофель

Этот продукт содержит витамин С, В, а также фосфор, железо, калий и много других питательных веществ. Но сосредоточены они в кожуре молодого картофеля, которую многие почему-то счищают. 

Помидоры

Эксперты утверждают, что помидоры лучше есть тушенными, чем сырыми.  Во время тушения в них вырабатывается ликопин - мощный антиоксидант, которые предотвращает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.  

Тыква

Этот продукт стоит употреблять с кожурой, потому что в ней содержится много витаминов и пищевых элементов, в частности клетчатка и каротин, необходимые организму для поддержания здоровья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты признаны самыми полезными в мире.


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Источник: https://www.adme.ru/zhizn-kuhnya/12-poleznyh-produktov-kotorye-my-edim-nepravilno-1610715/
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