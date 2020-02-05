Почему во время похудения нужно пить холодный чай

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Ученые из Швеции выяснили, что холодный чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению. Об этом сообщает издание Foodandmood.
Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли 20 добровольцев. Один день они употребляли холодный травяной чай мате, а на другой - тот же напиток, только горячий. Результаты исследования показали, что люди, которым пришелся по вкусу холодный чай, сжигали калории в два раза быстрее, чем те, кто предпочитал горячий напиток.
Ученые объясняют, что холодный чай ускоряет обмен веществ, а также способствует окислению жирных кислот, а это дает возможность использовать жир в качестве топлива. В результате, лишние килограммы уходят намного быстрее.
Но нужно помнить, что похудение - кропотливый и сложный процесс, который нужно поддерживать регулярными физическими упражнениями, а также правильным питанием.
Напомним, какие специи ускоряют процесс похудения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны для здоровья чудо-таблетки для похудения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости