Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему во время похудения нужно пить холодный чай
НОВОСТИ Все новости

Почему во время похудения нужно пить холодный чай

Любители чая, в особенности зеленого, худеют быстрее

сегодня, 11:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему во время похудения нужно пить холодный чай

Ученые из Швеции выяснили, что холодный чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли 20 добровольцев. Один день они употребляли холодный травяной чай мате, а на другой - тот же напиток, только горячий. Результаты исследования показали, что люди, которым пришелся по вкусу холодный чай, сжигали калории в два раза быстрее, чем те, кто предпочитал горячий напиток.

Ученые объясняют, что холодный чай ускоряет обмен веществ, а также способствует окислению жирных кислот, а это дает возможность использовать жир в качестве топлива. В результате, лишние килограммы уходят намного быстрее.

Но нужно помнить, что похудение - кропотливый и сложный процесс, который нужно поддерживать регулярными физическими упражнениями, а также правильным питанием. 

Напомним, какие специи ускоряют процесс похудения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны для здоровья чудо-таблетки для похудения. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/advice/710575-pochemu-pri-pokhudenii-nuzhno-pit-kholodnyj-chaj
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...