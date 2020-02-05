Почему во время похудения нужно пить холодный чай

Ученые из Швеции выяснили, что холодный чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению. Об этом сообщает издание Foodandmood.

Специалисты провели эксперимент, участие в котором взяли 20 добровольцев. Один день они употребляли холодный травяной чай мате, а на другой - тот же напиток, только горячий. Результаты исследования показали, что люди, которым пришелся по вкусу холодный чай, сжигали калории в два раза быстрее, чем те, кто предпочитал горячий напиток.

Ученые объясняют, что холодный чай ускоряет обмен веществ, а также способствует окислению жирных кислот, а это дает возможность использовать жир в качестве топлива. В результате, лишние килограммы уходят намного быстрее.

Но нужно помнить, что похудение - кропотливый и сложный процесс, который нужно поддерживать регулярными физическими упражнениями, а также правильным питанием.

Напомним, какие специи ускоряют процесс похудения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасны для здоровья чудо-таблетки для похудения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!