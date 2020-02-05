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Медики объяснили, кому противопоказан чеснок

Исключить чеснок из рациона стоит при некоторых заболеваниях

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики объяснили, кому противопоказан чеснок

Несмотря на то, что чеснок считается природным антибиотиком и обладает массой полезных свойств, употреблять его можно далеко не всем. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Известно, что этот продукт укрепляет защитные функции иммунной системы и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но врачи рекомендуют исключить его из рациона при следующих недугах:

- проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пищеварительная система человека достаточно чувствительная, поэтому при гастрите, язве желудка и других воспалениях, чеснок противопоказан. В нем содержатся вещества, которые способны усугубить ситуацию.

- проблемы с печенью и почками. Лучше исключить из рациона чеснок, если поступают жалобы на эти органы. Дело в том, что чеснок содержит токсичные элементы, которые могут спровоцировать обострение хронических болезней.

- гипотония. Если показатели вашего артериального давления часто понижаются, тогда чеснок противопоказан. Это овощное растение имеет свойство снижать давление, поэтому самочувствие может ухудшиться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лук и чеснок могут предотвратить рак молочной железы.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/vrachi-obyasnili-komu-nelzya-est-chesnok
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