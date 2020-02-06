Названы фрукты, которые снижают кислотность желудка

Многие люди жалуются на изжогу и другие расстройства пищеварительной системы, связанные с повышенной кислотностью желудка. В таких случаях, врачи советуют добавить в рацион некоторые фрукты, которые помогут эффективно справиться с проблемой.

Известно, что избыток кислоты в желудке может привести к тяжести, диареи, запорам, а если не предпринимать меры - к гастриту, язве и другим воспалениям желудочно-кишечного тракта. Но унять неприятные симптомы можно с помощью правильного питания, в частности таких фруктов:

- бананов. Эти вкусные фрукты принадлежат в группе пищевых продуктов, которые естественным образом нейтрализуют кислотность желудка и помогают избавиться от изжоги и связанных с ней неприятных ощущений.

- груш. В этих фруктах содержатся ценные пектины и пищевые волокна, которые благоприятно влияют на пищеварительную систему. Благодаря своему составу, груша предотвращает кислотные выбросы в желудке и помогает снизить его кислотность.

- арбуза и дыни. Сейчас такие фрукты найти сложно, но стоит взять на заметку, что они обладают мощными антиоксидантами и полезными веществами, которые помогают контролировать в организме водно-солевой баланс, а также снижают кислотность желудка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как правильно "потушить" изжогу.

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