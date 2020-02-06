Можно ли похудеть на картофеле: ответ диетологов

Считается, что от блюд с картофелем быстро поправляются. Но ученые провели исследование, которое подтвердило, что это всего лишь миф. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты доказали, что картофель можно употреблять в пищу даже во время диеты, ведь он содержит множество полезных веществ и витаминов. Американские исследователи провели эксперимент, результаты которого подтвердили, что этот продукт не способствует набору лишнего веса. Они утверждают, что при похудении важно контролировать количество калорий в блюдах, хотя жаренным картофелем, лучше не злоупотреблять.

Ученые считают, что при правильном приготовлении этот корнеплод, наоборот, способствует снижению веса. К примеру, в печенном картофеле самая низкая калорийность, и наибольшее количество полезных веществ. А вот жаренный картофель богат на железо и калий, но различные приправы и применение жира в процессе готовки, сильно снижают его пищевую ценность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как может навредить здоровью жаренный картофель.

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