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Можно ли похудеть на картофеле: ответ диетологов

Картофель - тот корнеплод, который обычно исключают из диет

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Можно ли похудеть на картофеле: ответ диетологов

Считается, что от блюд с картофелем быстро поправляются. Но ученые провели исследование, которое подтвердило, что это всего лишь миф. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты доказали, что картофель можно употреблять в пищу даже во время диеты, ведь он содержит множество полезных веществ и витаминов. Американские исследователи провели эксперимент, результаты которого подтвердили, что этот продукт не способствует набору лишнего веса. Они утверждают, что при похудении важно контролировать количество калорий в блюдах, хотя жаренным картофелем, лучше не злоупотреблять.

Ученые считают, что при правильном приготовлении этот корнеплод, наоборот, способствует снижению веса. К примеру, в печенном картофеле самая низкая калорийность, и наибольшее количество полезных веществ. А вот жаренный картофель богат на железо и калий, но различные приправы и применение жира в процессе готовки, сильно снижают его пищевую ценность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как может навредить здоровью жаренный картофель. 


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/uchenye-uznali-mozhno-li-poxudet-na-kartofele
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