Названы главные тренды правильного питания на 2020 год

В питании, как в моде и музыке есть свои тенденции, и они обновляются каждый сезон, чтобы ежедневный рацион был не только вкусным, но и полезным. Итак, чем порадует 2020 год?

Растительная еда

Правильное питание - основа здоровья, поэтому на первый план выходят продукты растительного происхождения. Шеф-повара придумывают все новые веганские и сыроедческие блюда, главным компонентом которых являются овощи. Теперь вместо стейков и сочных бургеров можно заказать котлеты из нута, киноа или смеси гороха, картофеля и пшеницы.

Безалкогольные напитки

В новом году, как и в предыдущем, продажа безалкогольных коктейлей будет возрастать. Все больше ресторанов включают в свое меню напитки с нулевым содержанием спирта. Бармены будут учитывать более рациональный подход к приготовлению напитков: использовать съедобный декор, коктейли комнатной температуры.

Натуральные подсластители

Люди, которые переходят на здоровый образ жизни, отказываются от потребления сахара. Но полностью его ограничить в рационе не получится, ведь он содержится в множестве продуктов. Эксперты предлагают переходить на натуральные подсластители - сиропы на основе крахмаля, заменители из фиников, граната и кокоса.

Новые виды муки

В моду входит новая мука на основе корнеплодов, овощей или орехов, которая может стать хорошим источником полезных веществ и разнообразить рецепты любимой выпечки. В 2020 году среди ЗОЖ-трендов объявлена мука из цветной капусты. Производители такого суперфуда обещают, что на ее основе можно приготовить как соленые, так и сладкие блюда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые озвучили самый здоровый принцип питания для всех.

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