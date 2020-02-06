"Много каши - вредно для здоровья", - диетологи

Многие хозяйки в украинских домах предпочитают варить каши разных видов как наиболее полезный, в сравнении с картошкой и макаронами, гарнир для всей семьи. Однако, как оказалось, регулярное употребление круп в рацион питание способен нанести организму вред, не меньший, чем обещает пользы.

Согласно убеждениям диетологов, высокое содержание углеводов может привести к проблемам с обменом веществ, ожирению и даже сахарному диабету. Клейковина, которая является неотъемлемым элементов пшеничной, кукурузной, овсяной и рисовой круп, приводит к колитам, запорам и вздутию живота. Медики также твердят, что иногда большое количество каши и ее частое употребление в пищу становится причиной возникновения геморроя.

Именно поэтому рекомендуется не злоупотреблять любыми видами круп, а лучше заменять свежими, отварными или запеченными овощами к основному блюду.

На первом месте по пользе каш остается гречневая крупа, после нее рейтинг составляют пшено, перловка, манная каша и рис.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вреде чеснока.





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