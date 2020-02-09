Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 09.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание "Чай или кофе?": генетики открыли интересную особенность такого выбора
НОВОСТИ Все новости

"Чай или кофе?": генетики открыли интересную особенность такого выбора

Ученые выяснили, что любовь к чаю или кофе закладывается в человека еще при рождении

сегодня, 08:56
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Чай или кофе?": генетики открыли интересную особенность такого выбора

В научно-исследовательском журнале Nature появилась интересная статья о том, что "кофеманы" и "чаевники" отличаются друг от друга генетическим кодом. Кроме того, это касается и людей, которые мясу предпочитают рыбу, а картофелю - пирожное.

Таким образом, наши пищевые привычки напрямую зависят от генетики. Так, к примеру некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофе, тогда, как другие – к горечи хинина. Именно он входит в состав чая и мы делаем свой выбор в пользу того или иного напитка. 

В то же время ученые отметили, что люди с генетической чувствительностью к горечи кофеина, пьют кофе в несколько раз больше, чем те, у кого такой предрасположенности нет. При этом, те люди, у которых есть большая чувствительность к горечи хинина, пьют мало кофе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что категорический отказ от жирных продуктов может ослабить организм.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...