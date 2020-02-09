"Чай или кофе?": генетики открыли интересную особенность такого выбора

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В научно-исследовательском журнале Nature появилась интересная статья о том, что "кофеманы" и "чаевники" отличаются друг от друга генетическим кодом. Кроме того, это касается и людей, которые мясу предпочитают рыбу, а картофелю - пирожное.
Таким образом, наши пищевые привычки напрямую зависят от генетики. Так, к примеру некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофе, тогда, как другие – к горечи хинина. Именно он входит в состав чая и мы делаем свой выбор в пользу того или иного напитка.
В то же время ученые отметили, что люди с генетической чувствительностью к горечи кофеина, пьют кофе в несколько раз больше, чем те, у кого такой предрасположенности нет. При этом, те люди, у которых есть большая чувствительность к горечи хинина, пьют мало кофе.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что категорический отказ от жирных продуктов может ослабить организм.
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