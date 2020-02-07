Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи

Большинство современных диет призваны полностью исключать из рациона питания жирные продукты. Но врачи утверждают, что полный отказ от такой пищи негативно отразится на состоянии организма.

Специалисты утверждают, что продукты с высоким содержанием жиров должны быть в рационе (хоть и в небольшом количестве), ведь они обеспечивают витамины, полезные веществами и микроэлементы. Человеческое тело нуждается в природных жирах, именно поэтому многие из них называются "незаменимыми жирными кислотами". Такие продукты оптимизируют обмен веществ, обеспечивают запас энергии в организме, а также способствуют правильной работе нервной системы, мозга и сердца.

Безусловно, рацион питания с низким содержанием жиров намного лучше, чем с высоким, но полностью исключать жирную пищу из рациона не стоит. Диетологи рекомендуют добавить в свое меню: сыр, авокадо, макароны, свинину, яйца, лосось и другие продукты, которые очень полезны и необходимы для правильного функционирования организма. Постарайтесь лишь контролировать их количество и качество.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что обнаружена новая опасность сладкой и жирной пищи.

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