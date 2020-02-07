Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи

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Большинство современных диет призваны полностью исключать из рациона питания жирные продукты. Но врачи утверждают, что полный отказ от такой пищи негативно отразится на состоянии организма.
Специалисты утверждают, что продукты с высоким содержанием жиров должны быть в рационе (хоть и в небольшом количестве), ведь они обеспечивают витамины, полезные веществами и микроэлементы. Человеческое тело нуждается в природных жирах, именно поэтому многие из них называются "незаменимыми жирными кислотами". Такие продукты оптимизируют обмен веществ, обеспечивают запас энергии в организме, а также способствуют правильной работе нервной системы, мозга и сердца.
Безусловно, рацион питания с низким содержанием жиров намного лучше, чем с высоким, но полностью исключать жирную пищу из рациона не стоит. Диетологи рекомендуют добавить в свое меню: сыр, авокадо, макароны, свинину, яйца, лосось и другие продукты, которые очень полезны и необходимы для правильного функционирования организма. Постарайтесь лишь контролировать их количество и качество.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что обнаружена новая опасность сладкой и жирной пищи.
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